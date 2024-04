Trad.Attack!: «Miks me teeme bändi? Selleks, et valgustajad saaksid tööd!»

Trad.Attack! tähistab oma kümnendat tegevusaastat. Kümne aasta sisse on mahtunud palju. Viis albumit ja sületäied muusikaauhindu. Esinetud on 39 riigis. Sandra Sillamaa, Jalmar Vabarna ja Tõnu Tubli on trio, kelle põhiinstrumentide hulka kuuluvad kitarrid, trummid ja torupill. Trio, kes on iga albumiga nihutanud meie etnomuusika piire. Nad usuvad sellesse, mida teevad, ja see on nakatav.