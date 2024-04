Aastal 2016 sõlmisid Viljandi linnavalitsus ja haridusministeerium täiesti jabura lepingu. Ülepingutatult võiks seda pidada korraga nii rumalaks kui pahatahtlikuks. Üle pingutamata on selge, et järgmisest aastast ähvardab see hakata kahjustama kõiki Viljandi õpilasi, kui jutuks tuleb õhtuses vahetuses kooliskäimine.