INTERVJUU ⟩ Viljandi abilinnapea Kalvi Märtin jäätmereformist: isegi ühes ja samas ministeeriumis ei tea eri osakonnad, mida teine teeb

Reform paneb omavalitsustele kohustuse saavutada olmejäätmete liigiti kogumisel teatud tase ehk siis teisisõnu paneb omavalitsused vastutama selle eest, et nende elanikud sordiksid oma jäätmeid ning teeksid seda võimalikult hästi. Muu hulgas tähendab see ka seda, et omavalitsused peaksid hakkama koguma pakendeid, mis seni on olnud tootjavastutusorganisatsioonide rida, ning vastutama selle eest, mis neist pärast kokkukorjamist edasi saab.