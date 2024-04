Ehkki Ugala algusaeg on 1920. aastas, peab kauaaegne teatrijuht, lavastaja ja poliitik Jaak Allik just Jaan Toomingat selleks inimeseks, kes pani aluse kunstilist kõrgtaset püüdvale Viljandi teatrile. «See Ugala, mis on praegu, on sisuliselt alguse saanud Jaan Toominga perioodist,» ütles Allik, kes 1979. aastal oli see inimene, kes Toominga Viljandisse meelitas, teda trupile tutvustas ning pärast tema lahkumist ise kunstiliseks juhiks hakkas.