Madis Timpson andis esmaspäeval riigikogu ees ametivande ja on nüüd justiitsminister. Viljandi linnapea sai ta olla peaaegu seitse aastat ja see teeb temast Eesti iseseisvuse taastamise järel kõige kauem selles ametis olnu. Seni kuulus see au hiljuti elutöö preemiaga pärjatud Peep Arule.