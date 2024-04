Coop Panga juht Margus Rink: Eesti on muutunud absoluutselt sotsialistlikuks riigiks

Ülikoolis majanduse lõpetanud Rink rõhutab, et teenusmajandus võib olla, aga tööstus peab olema. "Eesti kaubandus-tööstuskoja juhatuses on Toomas Luman väga hästi rääkinud, et teenusmajandus on väga tore, aga see tuleb ja läheb. Seda saab kergesti kokku pakkida ja korrusetäie IT-mehi järgmisse riiki viia. See, mis viib riiki edasi, on tööstused. Kui saame riiki tööstuse investeeringu, siis see on siin aastakümneteks. Seda ei tõsta niisama lihtsalt minema," ütles Rink.