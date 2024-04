Viljandi võistkonna treener Marko Koks nentis, et poolfinaalkohtumine on väga kaalukas ning mõned mängijad olid seetõttu tavalisest närvilisemad. «Põlesime läbi. Ei suutnud koduses poolfinaalis näidata mängu, mida tegelikult suudame. Meil on nii palju nüansse, mida järgmisele mängule juurde panna. Isegi kui kaitsepoolega saame enam-vähem rahule jääda, siis ründes visatud 22 on ikka väga vähe,» rääkis ta ning avaldas eelkõige lootust, et järgmises kohtumises suudetakse rohkem väravaid visata.