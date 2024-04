Sealhulgas on mulle silma jäänud kaks stampväljendit, millest üks kõneleb millegi üllatava avastamisest ja teine «just sellest». Hiljuti hakkasin soliidse väljaande veebilehelt neid pealkirju üles tähendama, et oma repliigis täpne olla. Siin on vaid kuus näidet.