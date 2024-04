RAINER ORAS ⟩ Kaasatud noored loovad tuleviku

Erakondade reklaamid Facebookis. Pilt on illustratiivne.

Noored on meie tuleviku loojad ning varajane kaasamine poliitikasse aitab neil koguda oskusi ja teadmisi, mis on vajalikud kaalutletud otsuste langetamisel. Noorte ideed toovad esile uusi vaateid ja lahendusi, mis on olulised ühiskonna arengus.