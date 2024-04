HELI LUIK ⟩ Kuidas olla see küla, kes kasvatab last?

Tõsi, alati ei ole meil jaksu päriselt probleemidesse süveneda, lastega üks ühele tegeleda. Tean väga hästi, kui keeruline on enesega pahuksis oleva noorega kontakti saavutada. See on raske ja see on väsitav. Aga ega see küla ole ainult üks ühele väga probleemsete lastega tegelemine. Selleks külaks võib olla ka see, kui oleme lihtsalt toeks lapsevanemale, kes kasvatab noort inimest. See ei pruugi üldse midagi väga suurt olla, see võib vabalt olla midagi nii väikest kui üks kõne sõbrale, kes on lapsevanem, et rääkida temaga igapäevastest asjadest seejuures ise hinnanguid andmata. Lubades sõbral oma mõtteid ja tundeid hinnanguid jagamata välja elada.