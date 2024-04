Juhtkiri ⟩ Ettevõtluse kasvulava

Iseenesest hea seegi, et Solarstone Viljandist päris ei kao, aga natuke kurvaks teeb küll, et peakontor kolib Tartusse. Viimasel ajal on märgata mustrit, et Viljandi senised priimusettevõtted ning kohaliku leidlikkuse ja ettevõtlikkuse lipulaevad kipuvad kahanema. Clevon leidis investori ja jätkab, millest on väga hea meel, ent koondas inimesi. Tactical Foodpack on sisuliselt Saksamaale kolinud.