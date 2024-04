Roosalu nentis, et omanikud ja investorid on Viljandisse märkimisväärselt investeerinud. See tähendab, et nad näevad päikesekatuse tootjal ja paigaldajal Solarstone’il ka edaspidi suurt perspektiivi ning on valmis võtma riske oma isikliku raha, panuse ja ajaga, mis on suur tunnustus Viljandile. "Täna meil ei ole plaane siit ära kolida, küll aga ei välista me nõudluse kasvamisel, et me sarnase tootmisüksuse näiteks Hollandisse Rotterdami või Ameerikasse loome," lausus Roosalu ning lisas, et Euroopa Liidu seadusaktid soosivad niisuguseid arenguid. "Alates 2027. aastast peavad kõik avalikud uusehitised ja 2029. aastast ka kõik eramajad olema päikesekatusega."