Juhtkiri ⟩ Mida inimesed tahavad?

Samal ajal on paljud restoranid Tallinnas ja mujalgi pankroti äärel, sest hinnad on nii krõbedaks läinud, et restoranis saab söömas käia heal juhul kord kuus või paari kuu jooksul ning ka siis jääb raha maitse suhu. Kui majanduslikud olud on, nagu nad on, siis on esimene koht, kust kokku hoidma hakatakse, ikka lõbustused. See kehtib ka turismi ja siseturismi kohta. Eriti väikses Eestis, kus paljudes kohtades saab hommikul välja sõites ning õhtul koju naastes ära käia või piirduda ühe ööbimisega, kusjuures tuba valitakse hinna järgi.