Tükike maailmameistrivõistluste pronksmedalist kuulub Peraaru sporditalule

Ent juba see, et Ermil õnnestus Glasgows maailmameistrivõistluste medal noppida, on edulugu ning oma osa selles on poolteist aastat tagasi Ermi toetuseks loodud rohkem kui kümneliikmelisel tiimil, mille deviis on «Kümme ala, üks unistus» ja mis võimaldab spordimehel vajaduse korral kiiresti vajaliku spetsialisti poole pöörduda. Küllap oli hiljuti abi ka Läti teivashüppajast Mareks Ārentsist – püstitas Erm Glasgows ju sel alal uue isikliku rekordi 5.10.