Sel talvel sündinud kitsed lustivad üheskoos laudas. Üks nende lemmiktegevusi on lavatsile ronimine ja sealt allahüppamine.

Viljandi talupoes on igal teisipäeval leti taga Kitse talu perenaine Anne-Mai Sutt, kes pakub seal muu kauba hulgas oma talu kitsepiima, juustu ja kohupiima. Need saadused on talle endale ja teistele tervist toonud.