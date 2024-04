Nagu ma kogu aeg olen rääkinud: oleneb, millega võrdled. Kui me võrdleme kriisieelse ajaga, on meil veel minna ülespoole ehk siis me ei ole saavutanud taset, mis oli 2019. aastal ja mis võiks olla vähemalt 2025. aastaks uuesti saavutatud. Võrreldes eelmise aastaga on seis siiski parem. Me näeme kasvu, aga näeme ka kitsaskohti. Olukord on muutunud ka meie põhiturgudel, mis tähendab, et inimesed tulevad Eestisse varasemast natukene lühiajalisemalt ja jõuavad palju vähem kui varem keskuslinnast välja. Tallinn on oma Soome turu numbrid enam-vähem taastanud, aga väiksemad sihtkohad veel ei ole.