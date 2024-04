Viljandi vallast taotles paremate elutingimuste tarvis toetust 68 majapidamist

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondade peredele head elutingimused ning aidata sellega kaasa elanike püsimisele neis piirkondades. Viljandi vallast laekus taotlusi kolmes kategoorias: veevarustussüsteemid (35), kanalisatsioon (29) ja juurdepääsuteed (8).

Valla maaspetsialistil Elis Kaasikul oli hea meel, et kohalikud olid aktiivsed ning taotlusi laekus oodatust enam. "72 taotlust on kena tulemus ja nüüd jääb üle loota, et taotlused ka kvalifitseeruvad. Meie esitame pärast paikvaatlusi ministeeriumile nõuetele vastanud taotluste toetusesumma koos valla omaosalusega ning siis sõltub juba riigi otsusest, kui palju meile toetust antakse," rääkis ta.