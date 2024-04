Kas saabuv külm murrab kohalejõudnud rändlinnud maha?

Linnuhuviline Riho Männik nentis, et ega linnud väga külma kardagi ning põhiküsimuseks saab see, kuidas õnnestub toitu kätte saada. Sellega ei tohiks vähemalt praegu suurt muret tekkida.

"Maa on sulanud, putukad liikvel, eks mõnedel putuktoidulistel või ajutiselt raskeks minna ja nad peavad natuke paastuma, aga arvan, et kui paksu lund maha ei tule, siis saavad hakkama," rääkis Männik. "Meil on ju olnud neid lumiseid aastaid. 1988. aastal oli 20. aprilli paiku pool meetrit lund ning on nähtud ka seda, et maikuus tulpide õitsemise ajal tuleb lumi maha."