Vaata, kuidas seadust eirav elektrirattur sööstab autode vahelt ühesuunalise teele

Juht, kelle auto eest rattur läbi sööstab, on sunnitud tegema äkilise pidurduse, et õnnetust ära hoida.‘

"Videolt nähtub, et seda päeva võiks rattur pidada kui enda teist sünnipäeva, sest kõige halvemast jäi puudu sekund," nendib politsei ning tuletab meelde, et iga viies Eestis juhtuv inimkannatanuga liiklusõnnetus on seotud tõukerattaga ja enamasti põhjustatud hooletusest. Ühtlasi rõhutab politsei, et tõukerattaga liiklusesse minnes tuleks kanda kiivrit, jälgida liikluseeskirja ja arvestada teistega.