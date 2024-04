Juhtkiri ⟩ 2025. aastal ei tohi lapsed aastate eest sõlmitud rumalate lepingute tõttu kannatada

Umbes sellise pakkumise on teinud Viljandi linnavalitsus haridusministeeriumile ning kuigi esmapilgul näib see jultunud või meeleheitlik, vajabki praegune olukord julgeid ja ülileidlikke lahendusi. Linna pakkumine «Aga kui teeks nii, et me ei sulge Kaare kooli maja ega maksa teile ka sentigi tagasi, vaid küsime hoopis mõned miljonid juurde ning ehitame uue maja!» on ju tõepoolest nii ühte kui teist.

Pole välistatud, et pakkumine läheb läbi, sest küsimus on selles, mida ministeerium õieti tahab. Kui ta tahab üksnes, et linn annaks talle juriidiliselt korrektse lahenduse, millega minna Euroopa Komisjoni jutule, on see täiesti võimalik. Kui ta leiab samuti, et tegu on ilusa vettpidava skeemiga, lähebki sellega komisjoni jutule ja ka seal ei leita vastuväiteid, on kõik korras ning hulljulge gambiit igati edukalt ja linnale kasulikult ellu viidud. Kui aga ministeerium soovib päriselt oma reformi ellu viia, võib linnavalitsus saada eitava vastuse.