Kuidas valiti Viljandile linnapead ning miks abilinnapea oravatele ei kõlvanud?

Praegu linnapea kohusetäitja rollis olev abilinnapea Kalvi Märtin teatas läinud neljapäeva hommikul erakonnakaaslastele, et kui ta oleks teadnud, et teda linnapea kohale ei soovita, siis oleks Sakalale ka öelnud, et temast linnapead ei saa. Ning Reformierakond oleks saanud teada anda, et linnapeakandidaat on valitud ning tolle taga seisavad ühiselt kogu erakond ja eelmistel valimistel kandideerinud inimesed.