Koos teiste maailmameistritega Monacos vastuvõtul käinud Paul Richard Laur valmistub jälle veele minema

Praegu on Viljandi Nord Racing Clubi esindaval Paul Richard Lauril käsil järgmiseks hooajaks valmistumine. «Jaa, meil on siin juba sügisest saadik mingid asjad töös. Järjekordselt on paadi juures mingid muudatused, mida siis paadimeister lõpetab. Igal aastal on neid muudatusi omajagu, mille kallal tuleb nokitseda,» rääkis Tõnis Laur ning lisas naerdes: «Et oleks ikka millegagi tegeleda ja igav ei hakkaks.»