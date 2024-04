Linna arhitektuuriameti projektide järelevalveteenistuse juhi Hans Priksi sõnul sai Lidli poekett hoonete lammutamiseks loa 22. märtsil ning seadusega kehtib see viis aastat. "Kui selle aja jooksul on kinnistul märgata tegutsemist, on võimalik luba veel kaheks aastaks pikendada. Lidl tahab aga kiiresti ehitama hakata ning seetõttu on tõenäoline, et lammutustööd kestavad ehk mõne nädala."