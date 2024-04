Esmaspäeval algab aiajäätmete tasuta äravedu

Äraveoks tuleb oksad tuleb koguda eraldi, lõigata kuni 1,3 meetri pikkuseks ja kokku siduda. Puulehtede, tõrude ja muude aiajäätmete kogumisel tuleb arvestada, et koti raskus ei ületaks 15 kilogrammi ning kasutada tuleks tavalisi prügikotte. Seotud oksad ja jäätmekotid tuleb tõsta kinnistu piiridest välja äraveole eelneval päeval, sest auto sõidab kogumispäeval piirkonnast läbi ühe korra ja kui kogumine toimub hommikul, siis pärastlõunal välja toodud lehekotti samal nädalal enam ära ei viida.

Lehekotid ja oksapundid tuleb kindlasti tõsta kinnistuga külgnevale tänavaalale või kinnistu mõttelisele piirile eeldusega, et puudub kogumist takistav piire. Jäätmeveoauto kinnistutele ei sõida ja lehekotte hoovist peale ei võta.

Linn on veopäevade alusel jaotatud viieks piirkonnaks. Veopäevade kava ja piirkonnad on märgitud teatele lisatud kaardile.

Silmas tuleb pidada ka seda, et lehti ja oksi ei veeta ära ühel ja samal ajal. Seega ei ole vaja muret tunda, kui oksad viidi ära, aga lehed jäeti maha. Teine aia- ja haljastusjäätmete äraveoring on kavas 6.–10. maini.

Kui lehtede ja haljastusprahi seest leitakse segaolmejäätmeid, siis neid kotte tasuta ära ei viida. Aia- ja haljastusprahi tasuta äravedu ei ole kohustus, vaid võimalus jäätmetest tasuta vabaneda. Keskkonnasäästlikum on vähemalt osa aiajäätmeid kompostida oma kinnistul.

Eraisikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Viljandis, saavad aia- ja haljastusjäätmeid tasuta anda ka jäätmejaama Pärnu maantee 36. See on avatud esmaspäevast reedeni kella 9–18 ja laupäeval kella 9–15.