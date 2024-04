Park Hotell Viljandi juhataja Keirin Pärn tõdes, et uus olukord on kestnud ligi kolm nädalat ning tal on otsuse pärast kahju, sest nii mõnegi lahkunud kolleegiga oli ta koos töötanud hotelli avamisest saati. Koondamise käigus kaotas koha kuus restorani töötajat ja järele jäi neli. Terves hotellis töötab 25 inimest.