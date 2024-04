Kauge ja vastikust tekitav

Alustan pealkirja mõtte avamisest. Käesoleva aasta varakevadel täitub kümme aastat kunagise Vabaerakonna kui liikumise algatamisest. Praegu on aasta 2024 ning Eesti ja maailm on toonase ajaga võrreldes palju muutunud. Kohe kindlasti on selle ajaga muutunud ka meie, Eestimaa inimesed. Maailmas toimuv ei jäta meist kedagi puutumata. Mis aga ei ole selle kümne aastaga suurt muutunud – poliitikute suhtumine ühiskonda.