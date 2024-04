Viljandi avab taas lastelaagri fondi

Linna kultuuri- ja noorsootöö spetsialisti Vilja Volmer-Martinsoni sõnul on lapsevanemad laagri osalustasu toetuse hästi vastu võtnud ning toetusest, mis algul oli mõeldud olema üheaastane, on saanud laste laagrisuve kindel tugi. "Leiame, et liikudes ühest kriisist teise, on laagrites osalemise toetamine vajalik, sest vanemate majanduslik olukord on endiselt keeruline. Huvitegevus ja laagrielu on laste vaimsele tervisele toetavad ning on hea, et linn saab peredele abiks olla," lausus ta.