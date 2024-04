Muusikakooli orkestrimajas esineb tipp-pianist

Kadri-Ann Sumera ütleb, et on seekordsesse kavasse võtnud teoseid neljalt väga erineva helikeelega autorilt. Kava ühendav joon on see, et kõik need teosed on loonud XX sajandi esimesel kümnendil suurepäraselt klaverit valdavad heliloojad. Nikolai Medtner on põhjendamatult oma pisut vanemate põlvkonnakaaslaste Sergei Rahmaninovi ja Aleksandr Skrjabini varju jäänud, aga tema teoste isikupära ja väärtust on viimastel aastakümmetel hakatud üha enam taasavastama ja hindama. Romantilisele pianistile-heliloojale kohaselt on Medtneri klaverimuusika virtuoosne ja suurejooneline, täis kauneid meloodiaid ja suuri tundekaari. Tema klaverikäsitlus on väga polüfooniline ja tihe, aga vahest avaldub Moskvas kasvanud ja tegutsenud autori saksa päritolu beethovenlikus motiividega mängimises ja polürütmias, mis toob muidu romantiliselt voogavasse muusikasse omapärased kandid ja matemaatilised nurgad.