Kõpu eksvallavanem võitis järjest 15 mälumängusaadet

Põhja-Sakala vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liige Siim Avi on elukutselt jurist, ent on aastaid käinud eri Eesti koolides asendusõpetajaks. Sel talvel on ta klassiõpetaja Ülenurme koolis. Tema nägi 15 saate võidus numbrimaagiat. «15. märtsil on mu ema sünnipäev ja eelmise, 2023. aasta 15. augustil saanuks mu vanaema Veera 100-aastaseks. Ju vist oli saatus, et sellisel numbril jäid mu võidud pidama. Mul on numbrimaagia tõttu lihtne neile ka oma 15 võitu pühendada,» rääkis Avi ning tänas Kanal 2 võimaluse eest peaaegu neli pikka nädalat 110 000–120 000 vaatajaga teleauditooriumi ees olla.