Juhtkiri ⟩ Võitleva kogukonna sünd Leies võib olla see, mis kohaliku elu tõesti päästab

Viljandi valla Leie küla juhtumi puhul ei saa rääkida kolmest lapsest ega kahest pensionärist. Märtsis asetleidnud rahvakoosolekul olid abivallavanem ja vallavolikogu esimees kindlalt seda meelt, et lasteaiarühm läheb sulgemisele, ning nentisid, et kui kogukond peaks tõepoolest otsustama, et lasteaed on talle kõige tähtsam, tuleb loobuda millestki muust, näiteks raamatukogust. Seejärel toimus aga kannapööre. Sest kohalikud ei olnud teps mitte rahul selle jutuga, mida neile räägiti.

Vald lähtus oma esialgseid plaane tehes teadmisest, et Leie rühmas pole järjekorras ühtegi last. Kui ärevad kohalikud aga ise oma lapsed ja varsti sündivad lapsed üle olid lugenud, selgus, et neid peaks lasteaiarühma avatuna hoidmiseks täiesti piisama. Samuti selgus, et ükski vallavalitsuse plaan raamatukogule uut ulualust leida ei ole mõistlik. Lõpuks ongi sõelale jäänud see, mida kogukond on algusest peale soovinud – kogukonnamaja, kus leiaksid peavarju lasteaiarühm ümbruskonna lastele ja raamatukogu ning kus oleks natuke ruumi ka kohaliku kultuurielu edendamiseks.