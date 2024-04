Muuseumis räägitakse Siberi laste lugudest

Siberis sündinute mittetulundusühing loodi kaks aastat tagasi, et koguda oma liikmete lapsepõlvemälestusi ja need välja anda. Ühistööna valmis mahukas raamat, kus oma Siberis möödunud lapsepõlvest kirjutavad 84 inimest. Lood on illustreeritud rohkete fotodega ja paigutatud raamatusse inimeste sünnikoha järgi. Lisatud piirkondade kaardid annavad ülevaate geograafiast ja looduslikest tingimustest, aga ka tohututest vahemaadest.