Politseinikud viisid rahutu kakleja jaoskonda

Ööl vastu laupäeva sai politsei teate, et neli inimest kaklevad Viljandis Leola tänaval. Kohapeal pidasid politseinikud kinni kakluses osalenud 25-aastase mehe, sest too ei rahunenud ega allunud politseinike korraldustele. Nii said kolm sündmuskohal rahunenud kaklejat koju minna, aga rahutu noormees pidi öö jaoskonnas veetma.