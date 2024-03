VIDEO JA GALERII ⟩ Munadepühad rannakaluri peres: praetud angerjas ja kleebitud kodumunad

Seekord kukkus välja nii, et juba mitu päeva tagasi hakati Viinakingul munadega tegelema. Et Astridile ei meeldi poemunad, siis käib ta neid tuttava kanaomaniku juurest hankimas. "Vanasti sai valgeid mune värvitud punase peedi, lõnga, sibulakoorte või toiduvärviga, aga nüüd ei viitsi enam niimoodi jantida. Lastele meeldib mune kleepida ja minul on pärast lihtne kleepekaid koorte pealt ära võtta ja munakoored peenrasse väetiseks viia," rääkis Astrid.