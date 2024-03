Madalrõhkkond liigub üle Läänemere Soome poole ja selle idaservas on Eestis soe ilm. Öösel ja hommikul tuleb vihmahooge, päeval on saju võimalus väiksem.

Tuul puhub lõunakaarest ja on tugevam öösel, õhtul pöördub läänekaarde. Õhutemperatuur on esmaspäeva öösel 4–9 kraadi, Lõuna-Eestis jääb kümne kraadi ümbrusse, päeval on suuremal osal sisemaast 15–20 kraadi. Ent soojus saab ruttu otsa, tuul pöördub põhjakaarde ning hakkab lund ja lörtsi sadama.