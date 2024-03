VIDEO JA GALERII ⟩ Droonirühma pealik: kõige parem on lennata seal, kus on kahjuks ka kõige parem surra

Ukraina sõda on esimene laiaulatuslik droonide sõda maailmas ja see on paljuski muutnud ka armeede suhtumist droonidesse ja nende suutlikkusse tulises sõjapidamises osaleda. Droonidega – neid on, tõsi, erinevaid – vaadeldakse vastase vägesid ja positsioone ning liikumist ehk kogutakse infot, ent droonid sobivad väga hästi ka vastase pihta lõhkekehade heitmiseks.