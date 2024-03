Eestis toimub talveajale ja suveajale üleminek vastavalt Euroopa Liidu direktiivile. Need ajalised muudatused viiakse ellu selleks, et kasutada päevavalgust efektiivsemalt. Kellakeeramise mõte on nihutada valget aega rohkem sellele ajale, mil suurem osa inimestest on aktiivsed.