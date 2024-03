Soojus äratas puugid üles ja nende verejanu kasvab

Viljandimaal haigestus mullu puukentsefaliiti 13 inimest. Terviseameti andmetel on puukentsefaliidi juhtude arv Eestis viimase kolme aastaga peaaegu kolmekordistunud. Viljandis kandis eelmisel aastal 77,8 protsenti puuke mõnda haigustekitajat ja 8,3 protsenti neist olid viirusekandjad. See oli terviseameti uuringu järgi kõige suurem osakaal kogu Eestis.

Viljandi haigla pakub kaitsesüsti tegemise võimalust vaktsineerimisbussis, mis seisab 9. aprillil kella 9–15 Centrum 2 parklas. Seal on võimalik end etteregistreerimiseta lasta vaktsineerida puukentsefaliidi, difteeria ja teetanuse, leetrite, mumpsi ja punetiste ning COVID-i ja gripi vastu. COVID-i vaktsiin on kõigile tasuta, gripivaktsiin maksab 17 eurot, kuid on riskirühmadele tasuta. Leetrite, mumpsi ja punetiste vastu vaktsineerimine maksab 18 eurot.