20 AASTAT NATO-s ⟩ Jüri Luik: kui me ei oleks 2004. aastal NATO-sse saanud, oleksime praegu ilmselt juba sõjas

Laari sõnul oli Venemaa 2000. aastate alguses kindlasti nõrgem kui praegu, aga mitte väga palju. "Meist oleks Moskva igal juhul üle käinud. Ukrainast võib-olla mitte. See, et Venemaa ei mõistnud meie püüdlusi ja saame tänavu NATO-sse pääsemise 20. aastapäeva tähistada, oli ikkagi paljude ametkondade hea koostöö. Ega läänes usutud, et Eesti võib NATO-sse saada. Euroopa pealinnades ei olnud sellist võimalust, et Eesti saab NATO liikmeks. Prantsuse kaitseminister ütles, et see ei ole võimalik. Ja kuna seda võimalust ei olnud ning Venemaa luureteenistused teadsid Euroopa suurte pealinnade ja Ühendriikide suhtumist, siis Eesti toetamine ei paistnud kuskilt välja," meenutas ekspeaminister. "Mäletan väga hästi, et välisministeerium tuli aastal 1999 jutuga, et Eesti ainukene võimalus on saada aastal 2002 kutse või ei saa me kunagi NATO-sse. Kui me 2002. aastal ei oleks kutset saanud, ei oleks NATO-sse astumine mitte edasi lükkunud, vaid see oleks üldse ära jäänud."