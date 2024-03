Viljandi abivallavanema umbusaldamine ei leidnud toetust

Seitsme opositsiooniliikme algatatud umbusaldusavalduses heideti Isamaad esindavale Irma Värele ette lühinägelikku, pealiskaudset ja ebapädevat hariduse juhtimist. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esindajatest koosnev opositsioon leidis, et just abivallavanema tegutsemise ja mittetegutsemise kombinatsioonina on oluliselt halvenenud vähemalt ühe piirkonna laste heaolu ning kahanenud mitme piirkonna lapsevanemate usaldus vallavõimu vastu.