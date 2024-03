Nädala ametikoht on kahtlemata linnapea, sest lisaks Viljandi linnapea vahetumisele umbusaldati Tallinnas keskerakondlasest linnapead Mihhail Kõlvartit. Kui rahva arvu vaadata, siis on Tallinn suurim, rikkaim ja pealinnana ka kõige tähtsam Eesti omavalitsus. Aga kuigi Tallinna võimuvahetus mõjutab kas siis otseselt või kaudselt kogu Eestit, siis kodukandi tähtsaim poliitsündmus oli kindlasti linnapea Madis Timpsoni võrdlemisi ootamatu teadaanne, et ta lahkub raekojast ning suundub Toompeale justiitsministri ametit pidama. Kohalikud reformierakondlased tegid seepeale kärmeid samme ning paari päevaga oli leitud uus kandidaat – Johan-Kristjan Konovalov.