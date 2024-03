Liba-Sakala ⟩ Aruanne lugejale. 32-aastase Liba-Sakala töötajad on väsinud, aga leht ei muutu

Kui kaks süüdimatut vabamõtlejat Is(s)and Sylt ja Ökul 1992. aastal Liba-Sakala ajalehele aluse panid, ei mõelnud nad loomulikult sellele, et rohkem kui 30 aastat hiljem peavad mõned teised inimesed seda vankrit edasi vedama. Nad ise teenisid esimeste numbritega piisavalt raha, et õige pea sellest asjast oma käed puhtaks pesta ning asuda rantjee-elu elama. Ülejäänud toimetus otsustas aga jätkata. Esialgu entusiasmist, sest oldi noored ning kõik tundus uus ja huvitav, hiljem aga kohusetundest, sest kui midagi on juba alustatud, siis on väga raske seda ühtäkki lõpetada. See on umbes sama nagu napsitamisega.