«Kõik, kelle taotlused vastavad tingimustele, saavad raha,» kinnitas KredExi eraisiku toetuste valdkonnajuht Kersti Saar. Meetme esimene voor lõppes veebruariga ning järgmised 60 tööpäeva on aega saabunu menetlemiseks. Saar oskas juba öelda, et kuigi tingimustele vastamise esmane eeldus on see, et maja asuks tiheasutusega piirkonnas, esitati taotlusi ka nendest paikadest, mis kliimaministri määruses nimetatud tiheasustuspiirkondade hulka ei kuulu. See tähendab, et saadetute seas on neid taotlusi, mis rahastamiseni ei küüni.