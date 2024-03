Muudatus pakub pensionäridele võimalust vähem arvet pidada

2025. aastast hakkab kehtima ühetaoline maksuvaba tulu 700 eurot kuus kõikidele tööealistele inimestele. Sotsiaalministeeriumist kooskõlastusringile saadetud eelnõuga on 2025. aastast vanaduspensioniealistele tulumaksuvabastuse määr 776 eurot ehk 76 eurot kõrgem kui tööealistel inimestel. See tähendab sotsiaalministeeriumi meediasuhete nõuniku Auris Aleksandrovi sõnul, et töötavatel pensionäridel tuleb 2025. aastal arvestada, et kui kuine sissetulek on kõrgem kui 776 eurot, tuleb alates sellest tasuda ka tulumaksu. «Varasema maksusüsteemiga võrreldes ei ole töötavatel pensionäridel vajadust jälgida oma aasta jooksul saadud tulude täitumust ning maksusüsteem on ühetaoline,» lausus ta ning selgitas, et sotsiaalkindlustusamet arvestab pensioni väljamaksmisel kohe tulumaksuvabastusega ning rakendab selle pensionile.