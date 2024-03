Viljandi järve lähedal Järveotsa elurajoonis on esimesed poolsada maja valminud. Mullu müüdud 11 krundist esimesel on ehitust alustatud ning sel aastal rajab linn jäätmaale veel 1,3 kilomeetrit tänavaid, et seal järgmised poolsada krunti müüki panna.

Foto: Marko Saarm