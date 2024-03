Kes on Viljandi uus linnapea Johan-Kristjan Konovalov?

Johan-Kristjan Konovalov on pärit Viljandist ning haridustee lõpetanud Suurbritannias. Täpsemalt Šotimaal, kus ta on saanud keskhariduse piirkonna viimases poiste internaatkoolis. Kui lahkuv linnapea Madis Timpson on õppinud õigusteadust, siis volikogu heakskiidu järel saab uueks linnapeaks humanitaarhariduse saanud mees. Bakalaureusekraadi omandas Konovalov Leicesteri ülikoolist, kus ta spetsialiseerus inglise kirjanduse erialale. Magistrikraadi sai ta Tartu ülikoolist ajakirjanduse ja kommunikatsiooni erialal. Nagu Sakala minevikus kirjutanud on, siis tegu on mehega, kes võib tsiteerida Shakespeare’i, lugeda keskaja inglise keelt ning diskuteerida suurte narratiivide varisemise ja autori surma üle.