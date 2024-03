Eelmise nädala laupäeval peetud finaalturniiril selgus, et talveliiga meistrikarikas rändab maakonnast välja.

Viljandi Trafox Talveliiga peakorraldaja Marek Tiits rääkis, et meeskondade arvu kasvu ja võistluse geograafilise haarde laienemist arvestades võib öelda küll, et möödunud aastaga võrreldes on sari kõvasti värvi ja sportlikku pinget juurde saanud. Viis kuud väldanud sarjas käis mulluse 190 mängija asemel platsil juba 250 mängijat.