Meie kaasajal on lapsed harjunud nutikate seadmetega, mis aitavad küll õppida, aga võivad seda ka takistada ja mõjutada lodevalt keelt kasutama.

«Eesti keel ja kirjandus on väärtus,» ütles Maire Kahu, kes on eesti keelt ja kirjandust õpetanud 49 aastat. Praegu on ta ametis Karksi-Nuia Kitzbergi gümnaasiumis.