Seninägematud mikroskulptuurid ootavad imetlema

Et tööd on palja silma jaoks liiga tillukesed, saab neid näha ainult läbi mitmekümnekordse suurenduse. Teiste hulgas on teos "Marilyn Monroe", kus mammutikihvast valmistatud kunagine seksisümbol on paigutatud juuksekarvakese tippu. Arnold Schwarzenegger pungitab muskleid mooniseemnel. Kiievi linna vaatamisväärsused on ära mahutatud tuletikule. Ukraina kirjaniku ja kunstniku Tarass Ševtšenko portree on graveeritud riisiterale. Mõned taiesed on valmistatud mammutiluust või kullast, aga kui arvestada, et näiteks Monroed kujutav skulptuur kaalub 0,002 grammi, siis materjal väga kalliks ei lähegi. Küll aga pole rahas võimalik mõõta kunstniku enda töö väärtust. Tema tööd on vaid ühes eksemplaris ja sestap kunstnik neid ei müü. Küll on aga Kazarjan vahel kinkinud eri riikide presidentidele nende portreedega riisiterasid.