Laupäeval alustas Sakala oma 147. aastakäiku. See on aukartust äratav arv, aga kui ma mõtlen mõne kolleegi kolme kümnendi pikkusele tööteele meie toimetuses, siis tegelikult ootamatult väike. Kui nii võtta, oleks vaja vaid viit järjestikku ametis olnud 30-aastase staažiga inimest, et ühendada Carl Robert Jakobsoni aegset Sakalat tänasega. Maailm on selle ajaga aga tundmatuseni muutunud.