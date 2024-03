Noorim võistluspaar tõi Eesti meistrivõistlustelt üllatusliku medali

Nagu ütles Peeter Allikoja Viljandi Sakala lauatenniseklubist, oli naispaarismängu pronksmedal kõigile üllatuseks. Elis Türk on nüüd noorim nende klubi mängijaga, kes on Eesti meistrivõistlustelt täiskasvanute arvestuses medali toonud. "Elis on võitnud hulga medaleid noorte võistlustelt, kuid lauatennisemängijatel käib arvestus ikkagi individuaalsete meistrivõistluste medalite alusel. Hea algus on tehtud ja loodame, et tuleb veel palju lisa," lausus Allikoja.